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Судьи
Главный судья:
Максим Лаюшкин (Москва)

Авангард - Сибирь

13.07.2010, Вторник, 18:30 мск Курск, стадион Трудовые Резервы Россия. Кубок, 1/16 финала Авангард - Сибирь
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