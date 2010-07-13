Шинник - Крылья Советов

|27 тур
|3 ноября, понедельник
|15:00
|Крылья Советов
|4:0
|Шинник
|13 тур
|12 июля, суббота
|19:00
|Шинник
|0:0
|Крылья Советов
|27 тур
|3 ноября, понедельник
|15:00
|Крылья Советов
|4:0
|Шинник
|13 тур
|12 июля, суббота
|19:00
|Шинник
|0:0
|Крылья Советов
|22 тур
|15 октября, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|2:0
|Шинник
|7 тур
|30 апреля, воскресенье
|00:00
|Шинник
|1:0
|Крылья Советов
|23 тур
|18 сентября, воскресенье
|18:00
|Шинник
|3:1
|Крылья Советов
|8 тур
|15 мая, воскресенье
|18:00
|Крылья Советов
|1:0
|Шинник
|23 тур
|18 сентября, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:2
|Шинник
|8 тур
|25 апреля, воскресенье
|00:00
|Шинник
|0:1
|Крылья Советов
|18 тур
|26 июля, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Шинник
|13 тур
|19 июня, четверг
|00:00
|Шинник
|2:0
|Крылья Советов
|21 тур
|24 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|4:1
|Шинник
|10 тур
|4 мая, суббота
|00:00
|Шинник
|4:2
|Крылья Советов
|27 тур
|16 октября, суббота
|00:00
|Шинник
|1:2
|Крылья Советов
|13 тур
|27 июня, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|4:2
|Шинник
|26 тур
|26 сентября, суббота
|00:00
|Шинник
|0:0
|Крылья Советов
|11 тур
|11 июня, четверг
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Шинник
|24 тур
|23 августа, суббота
|00:00
|Крылья Советов
|0:0
|Шинник
|7 тур
|23 апреля, среда
|00:00
|Шинник
|1:0
|Крылья Советов
|Первый этап, 15 тур
|19 июля, воскресенье
|00:00
|Крылья Советов
|1:0
|Шинник
|Первый этап, 7 тур
|2 мая, суббота
|00:00
|Шинник
|2:2
|Крылья Советов