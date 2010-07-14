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Судьи
Главный судья:
Мареев Д.Н. (Москва)

Псков-747 - Анжи

14.07.2010, Среда, 18:30 мск Псков, стадион 747 Россия. Кубок, 1/16 финала Псков-747 - Анжи
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