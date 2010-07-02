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Судьи
Главный судья:
Юити Нисимура (Токио)
Помощники:
Тору Сагара (Япония), Хэ Сан Джон (Корея)

Нидерланды - Бразилия

02.07.2010, Пятница, 18:00 мск Нельсон-Мандела/Бэй Порт-Элизабет, стадион Нельсон-Мандела-Бэй Трансляция: "Первый" - 18:00 (прямая трансляция) Чемпионат мира, 1/4 финала Нидерланды - Бразилия
Группа E И В Н П Мячи Разница Очки
1. Нидерланды 3 3 0 0 5:1 +4 9
2. Япония 3 2 0 1 4:2 +2 6
3. Дания 3 1 0 2 3:6 -3 3
4. Камерун 3 0 0 3 2:5 -3 0
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