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Рединг - Сканторп Юнайтед

07.08.2010, Суббота, 18:00 мск Рединг, стадион Мадейски Англия. Чемпионшип, 1 тур Рединг - Сканторп Юнайтед
Чемпионат Англии. Чемпион-Лига (2009/2010)
35 тур
20 апреля, вторник 22:45 Сканторп Юнайтед 2:2 Рединг
21 тур
12 декабря, суббота 18:00 Рединг 1:1 Сканторп Юнайтед
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. КПР 46 24 16 6 71:32 +39 88
2. Норвич Сити 46 23 15 8 83:58 +25 84
3. Суонси 46 24 8 14 69:42 +27 80
4. Кардифф 46 23 11 12 75:54 +21 80
5. Рединг 46 20 17 9 76:51 +25 77
6. Ноттингем Форест 46 20 15 11 69:50 +19 75
7. Лидс 46 19 15 12 81:70 +11 72
8. Бернли 46 18 14 14 65:61 +4 68
9. Миллуолл 46 18 13 15 62:48 +14 67
10. Лестер 46 19 10 17 76:72 +4 67
11. Халл Сити 46 16 17 13 52:50 +2 65
12. Мидлсбро 46 17 11 18 68:68 0 62
13. Ипсвич 46 18 8 20 62:67 -5 62
14. Уотфорд 46 16 13 17 77:71 +6 61
15. Бристоль Сити 46 17 9 20 62:65 -3 60
16. Портсмут 46 15 13 18 52:59 -7 58
17. Барнсли 46 14 14 18 55:66 -11 56
18. Ковентри 46 14 13 19 54:58 -4 55
19. Дерби Каунти 46 13 10 23 58:71 -13 49
20. Кристал Пэлас 46 12 12 22 44:69 -25 48
21. Донкастер Роверс 46 11 15 20 56:81 -25 48
22. Престон 46 10 12 24 53:77 -24 42
23. Шеффилд Юнайтед 46 11 9 26 43:79 -36 42
24. Сканторп Юнайтед 46 12 6 28 44:88 -44 42
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