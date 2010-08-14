Введите ваш ник на сайте

Арсенал - Говерла

14.08.2010, Суббота, 19:00 мск Белая Церковь, стадион Трудовые резервы Украина. Первая лига, 5 тур Арсенал - Говерла
Команда И В Н П Мячи Разница Очки
1. Александрия 34 21 6 7 58:25 +33 69
2. Черноморец Од 34 18 11 5 56:26 +30 65
3. Сталь А 34 18 8 8 55:31 +24 62
4. Крымтеплица 34 18 7 9 46:29 +17 61
5. 34 17 8 9 51:28 +23 59
6. Говерла 34 16 8 10 54:40 +14 56
7. Буковина 34 17 5 12 51:44 +7 56
8. 34 15 7 12 42:35 +7 52
9. Арсенал БЦ 34 15 6 13 44:42 +2 51
10. Нива В 34 14 8 12 47:41 +6 50
11. Титан 34 13 5 16 34:42 -8 44
12. Звезда К 34 12 7 15 43:44 -1 43
13. 34 10 12 12 42:42 0 42
14. Нафтовик-Укрнафта 34 10 11 13 43:44 -1 41
15. Гелиос 34 10 10 14 33:44 -11 40
16. Энергетик 34 10 6 18 32:49 -17 36
17. Прикарпатье 34 5 1 28 30:82 -52 16
18. 34 3 2 29 17:90 -73 8
...
  • Читайте нас: 