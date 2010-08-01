Буковина - Гелиос

|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Мячи
|Разница
|Очки
|1.
|Александрия
|34
|21
|6
|7
|58:25
|+33
|69
|2.
|Черноморец Од
|34
|18
|11
|5
|56:26
|+30
|65
|3.
|Сталь А
|34
|18
|8
|8
|55:31
|+24
|62
|4.
|Крымтеплица
|34
|18
|7
|9
|46:29
|+17
|61
|5.
|34
|17
|8
|9
|51:28
|+23
|59
|6.
|Говерла
|34
|16
|8
|10
|54:40
|+14
|56
|7.
|Буковина
|34
|17
|5
|12
|51:44
|+7
|56
|8.
|34
|15
|7
|12
|42:35
|+7
|52
|9.
|Арсенал БЦ
|34
|15
|6
|13
|44:42
|+2
|51
|10.
|Нива В
|34
|14
|8
|12
|47:41
|+6
|50
|11.
|Титан
|34
|13
|5
|16
|34:42
|-8
|44
|12.
|Звезда К
|34
|12
|7
|15
|43:44
|-1
|43
|13.
|34
|10
|12
|12
|42:42
|0
|42
|14.
|Нафтовик-Укрнафта
|34
|10
|11
|13
|43:44
|-1
|41
|15.
|Гелиос
|34
|10
|10
|14
|33:44
|-11
|40
|16.
|Энергетик
|34
|10
|6
|18
|32:49
|-17
|36
|17.
|Прикарпатье
|34
|5
|1
|28
|30:82
|-52
|16
|18.
|34
|3
|2
|29
|17:90
|-73
|8