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ХИК - Экранас

21.07.2010, Среда, 20:00 мск Хельсинки, стадион Болт Арена Лига Чемпионов , ответный матч ХИК - Экранас
Первый матч: 0 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 14 июля, среда 20:00 Экранас 1:0 ХИК
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