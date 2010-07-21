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Русенборг - Линфилд

21.07.2010, Среда, 22:45 мск Тронхейм, стадион Леркендаль Лига Чемпионов , ответный матч Русенборг - Линфилд
Первый матч: 0 - 0
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 14 июля, среда 22:45 Линфилд 0:0 Русенборг
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