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Женесс - АИК

21.07.2010, Среда, 19:00 мск Стокгольм, стадион Френдс Арена Лига Чемпионов , ответный матч Женесс - АИК
Первый матч: 0 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 13 июля, вторник 21:00 АИК 1:0 Женесс
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