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Хафнарфьордур - БАТЭ

21.07.2010, Среда, 23:15 мск Хафнарфьордур, стадион Каплакрики Лига Чемпионов , ответный матч Хафнарфьордур - БАТЭ
Первый матч: 1 - 5
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 14 июля, среда 20:00 БАТЭ 5:1 Хафнарфьордур
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