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ТНС - Богемиан

20.07.2010, Вторник, 22:00 мск Шропшая, стадион Парк Холл Стэдиум Лига Чемпионов , ответный матч ТНС - Богемиан
Первый матч: 0 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 13 июля, вторник 22:45 Богемиан 1:0 ТНС
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