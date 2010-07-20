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ХБ Торсхавн - Зальцбург

20.07.2010, Вторник, 20:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига Чемпионов , ответный матч ХБ Торсхавн - Зальцбург
Первый матч: 0 - 5
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 13 июля, вторник 20:00 Зальцбург 5:0 ХБ Торсхавн
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