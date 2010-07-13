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Зальцбург - ХБ Торсхавн

13.07.2010, Вторник, 20:00 мск Зальцбург, стадион Ред Булл Арена Лига Чемпионов , первый матч Зальцбург - ХБ Торсхавн
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