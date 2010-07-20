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Ренова - Омония

20.07.2010, Вторник, 18:30 мск Никосия, стадион Нео ГСП Стэдиум Лига Чемпионов , ответный матч Ренова - Омония
Первый матч: 0 - 3
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 13 июля, вторник 21:00 Омония 3:0 Ренова
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