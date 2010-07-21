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Железничар - Хапоэль

21.07.2010, Среда, 22:15 мск Сараево, стадион Асим Ферхатович Хасе - Кошево Лига Чемпионов , ответный матч Железничар - Хапоэль
Первый матч: 0 - 5
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 13 июля, вторник 22:00 Хапоэль 5:0 Железничар
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