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Динамо - Шериф

20.07.2010, Вторник, 20:00 мск Тирасполь, стадион Шериф Лига Чемпионов , ответный матч Динамо - Шериф
Первый матч: 1 - 3
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 14 июля, среда 21:00 Шериф 3:1 Динамо
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