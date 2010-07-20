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Рудар - Литекс

20.07.2010, Вторник, 22:30 мск Ловеч, стадион Ловеч Лига Чемпионов , ответный матч Рудар - Литекс
Первый матч: 0 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 13 июля, вторник 21:00 Литекс 1:0 Рудар
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