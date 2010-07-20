Введите ваш ник на сайте

Копер - Динамо

20.07.2010, Вторник, 22:15 мск Загреб, стадион Максимир Лига Чемпионов , ответный матч Копер - Динамо
Первый матч: 1 - 5
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 13 июля, вторник 22:15 Динамо 5:1 Копер
...
  • Читайте нас: 