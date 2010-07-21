Введите ваш ник на сайте

Лех - Кешля

21.07.2010, Среда, 22:00 мск Познань, стадион Городской стадион Лига Чемпионов , ответный матч Лех - Кешля
Первый матч: 1 - 0
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 13 июля, вторник 19:00 Кешля 0:1 Лех
...
  • Читайте нас: 