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Пюник - Партизан

21.07.2010, Среда, 19:00 мск Ереван, стадион Республиканский Лига Чемпионов , ответный матч Пюник - Партизан
Первый матч: 1 - 3
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 14 июля, среда 22:45 Партизан 3:1 Пюник
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