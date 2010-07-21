Введите ваш ник на сайте

Дебрецен - Левадия

21.07.2010, Среда, 22:00 мск Дебренец, стадион Олаха Габора Лига Чемпионов , ответный матч Дебрецен - Левадия
Первый матч: 1 - 1
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 13 июля, вторник 20:00 Левадия 1:1 Дебрецен
Лига Чемпионов (2009/2010)
Финал
ответный матч		 5 августа, среда 22:00 Дебрецен 1:0 Левадия
Лига Чемпионов (2009/2010)
Финал
первый матч		 29 июля, среда 20:00 Левадия 0:1 Дебрецен
...
  • Читайте нас: 