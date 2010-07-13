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Левадия - Дебрецен

13.07.2010, Вторник, 20:00 мск Таллинн, стадион А. Ле Кок Арена Лига Чемпионов , первый матч Левадия - Дебрецен
Лига Чемпионов (2009/2010)
Финал
ответный матч		 5 августа, среда 22:00 Дебрецен 1:0 Левадия
Лига Чемпионов (2009/2010)
Финал
первый матч		 29 июля, среда 20:00 Левадия 0:1 Дебрецен
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