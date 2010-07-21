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Металлург - Актобе

21.07.2010, Среда, 18:00 мск Актюбинск, стадион Центральный Лига Чемпионов , ответный матч Металлург - Актобе
Первый матч: 0 - 2
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 14 июля, среда 20:00 Актобе 2:0 Металлург
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