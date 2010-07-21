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Спарта - Металлург

21.07.2010, Среда, 22:00 мск Прага, стадион Дженерали Арена Лига Чемпионов , ответный матч Спарта - Металлург
Первый матч: 3 - 0
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 13 июля, вторник 20:00 Металлург 0:3 Спарта
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