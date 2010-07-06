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Биркиркара - УЭ Санта-Колома

06.07.2010, Вторник, 20:00 мск Санта Колома, стадион Комуналь д'Айксовалл Лига Чемпионов , ответный матч Биркиркара - УЭ Санта-Колома
Первый матч: 3 - 0
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 29 июня, вторник 21:00 УЭ Санта-Колома 0:3 Биркиркара
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