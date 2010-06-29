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УЭ Санта-Колома - Биркиркара

29.06.2010, Вторник, 21:00 мск Санта Колома, стадион Комуналь д'Айксовалл Лига Чемпионов , первый матч УЭ Санта-Колома - Биркиркара
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