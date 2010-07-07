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Рудар - Тре Фиори

07.07.2010, Среда, 20:00 мск Лига Чемпионов , ответный матч Рудар - Тре Фиори
Первый матч: 3 - 0
Лига Чемпионов (2010/2011)

первый матч		 30 июня, среда 22:30 Тре Фиори 0:3 Рудар
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