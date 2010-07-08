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Металлург - Карабах

08.07.2010, Четверг, 19:00 мск Баку, стадион Республиканский стадион им. Тофика Бахрамова Лига Европы , ответный матч Металлург - Карабах
Первый матч: 1 - 4
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 20:00 Карабах 4:1 Металлург
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