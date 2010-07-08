Введите ваш ник на сайте

Флора - Динамо

08.07.2010, Четверг, 19:45 мск Тбилиси, стадион Борис Пайчадзе Лига Европы , ответный матч Флора - Динамо
Первый матч: 1 - 2
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 18:00 Динамо 2:1 Флора
...
  • Читайте нас: 