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Рух - Шахтер

08.07.2010, Четверг, 21:30 мск Хожув, стадион Рух Лига Европы , ответный матч Рух - Шахтер
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 19:00 Шахтер 1:2 Рух
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