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Днепр - Лачи

08.07.2010, Четверг, 20:00 мск Могилев, стадион Спартак Лига Европы , ответный матч Днепр - Лачи
Первый матч: 1 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 18:30 Лачи 1:1 Днепр
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