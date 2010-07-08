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Дачия - Зета

08.07.2010, Четверг, 20:30 мск Лига Европы , первый матч Дачия - Зета
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 19:30 Зета 1:1 Дачия
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