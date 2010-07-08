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МюПа - Транс

08.07.2010, Четверг, 20:00 мск Нарва, стадион Кренгольм Лига Европы , ответный матч МюПа - Транс
Первый матч: 2 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 19:00 Транс 0:2 МюПа
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