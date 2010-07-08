Введите ваш ник на сайте

ЭБ/Стреймур - Кальмар

08.07.2010, Четверг, 22:00 мск Кальмар, стадион Гульдфагельн Арена Лига Европы , ответный матч ЭБ/Стреймур - Кальмар
Первый матч: 0 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 23:00 Кальмар 1:0 ЭБ/Стреймур
...
  • Читайте нас: 