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Дандолк - Гревенмахер

08.07.2010, Четверг, 22:00 мск Лига Европы , ответный матч Дандолк - Гревенмахер
Первый матч: 3 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 21:30 Гревенмахер 3:3 Дандолк
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