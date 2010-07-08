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Гленторан - КР Рейкьявик

08.07.2010, Четверг, 22:30 мск Лига Европы , ответный матч Гленторан - КР Рейкьявик
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 23:15 КР Рейкьявик 3:0 Гленторан
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