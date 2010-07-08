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Порт-Телбот - ТПС

08.07.2010, Четверг, 21:15 мск Лига Европы , ответный матч Порт-Телбот - ТПС
Первый матч: 1 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 20:00 ТПС 3:1 Порт-Телбот
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