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Дюделанж - Рандерс

08.07.2010, Четверг, 20:30 мск Дюделанж, стадион Йос Носбаум Лига Европы , ответный матч Дюделанж - Рандерс
Первый матч: 1 - 6
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 21:00 Рандерс 6:1 Дюделанж
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