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Филкир - Торпедо-БелАЗ

08.07.2010, Четверг, 22:00 мск Жодино, стадион Торпедо Лига Европы , ответный матч Филкир - Торпедо-БелАЗ
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 19:30 Торпедо-БелАЗ 3:0 Филкир
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