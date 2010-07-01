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Торпедо-БелАЗ - Филкир

01.07.2010, Четверг, 19:30 мск Жодино, стадион Торпедо Лига Европы , первый матч Торпедо-БелАЗ - Филкир
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