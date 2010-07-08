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Фаэтано - Зестафони

08.07.2010, Четверг, 21:30 мск Зестафони, стадион Давид Абашидзе Лига Европы , ответный матч Фаэтано - Зестафони
Первый матч: 0 - 5
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 20:00 Зестафони 5:0 Фаэтано
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