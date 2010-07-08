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Залаэгерсег - Тирана

08.07.2010, Четверг, 21:00 мск Лига Европы , ответный матч Залаэгерсег - Тирана
Первый матч: 0 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 19:30 Тирана 0:0 Залаэгерсег
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