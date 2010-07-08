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Луситанс - Работнички

08.07.2010, Четверг, 21:15 мск Лига Европы , ответный матч Луситанс - Работнички
Первый матч: 0 - 5
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 19:00 Работнички 5:0 Луситанс
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