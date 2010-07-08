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Зриньски - Тобол

08.07.2010, Четверг, 21:30 мск Костанай, стадион Центральный Лига Европы , ответный матч Зриньски - Тобол
Первый матч: 2 - 1
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 19:00 Тобол 1:2 Зриньски
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