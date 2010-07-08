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Урарту - Анортосис

08.07.2010, Четверг, 19:00 мск Ереван, стадион Республиканский Лига Европы , ответный матч Урарту - Анортосис
Первый матч: 0 - 3
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 21:00 Анортосис 3:0 Урарту
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