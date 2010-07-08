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Могрен - УЭ Санта-Колома

08.07.2010, Четверг, 19:30 мск Санта Колома, стадион Комуналь д'Айксовалл Лига Европы , ответный матч Могрен - УЭ Санта-Колома
Первый матч: 3 - 0
Лига Европы (2010/2011)

первый матч		 1 июля, четверг 21:00 УЭ Санта-Колома 0:3 Могрен
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