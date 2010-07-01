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Сахалин - СКА-Хабаровск

01.07.2010, Четверг, 11:30 мск Южно-Сахалинск, стадион Спартак Россия. Кубок, 1/32 финала Сахалин - СКА-Хабаровск
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