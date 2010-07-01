Введите ваш ник на сайте

Иртыш - КАМАЗ

01.07.2010, Четверг, 15:30 мск Омск, стадион Красная Звезда Россия. Кубок, 1/32 финала Иртыш - КАМАЗ
Россия. Первый дивизион 2010
12 тур
24 мая, понедельник 18:00 КАМАЗ 1:2 Иртыш
...
  • Читайте нас: 