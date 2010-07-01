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Ротор - Салют

01.07.2010, Четверг, 19:00 мск Волжский, стадион Центральный им. Логинова Россия. Кубок, 1/32 финала Ротор - Салют
Россия. Первый дивизион 2010
16 тур
15 июня, вторник 19:00 Салют 2:1 Ротор
Россия. Кубок (2009/2010)
1/32 финала
1 июля, среда 18:30 Ротор 0:1 Салют
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